出川哲郎（左）在節目中意外發現他竟然跟唐澤壽明是同年次。（國興衛視提供）

國興衛視16日將播出全新一季的《歐兜邁冒險趣》旅遊實境節目，由主持人出川哲郎騎著電動機車到處旅行體驗，節目開播以來6年，已經培養了一批死忠的粉絲，凡是出川哲郎路過的旅途中，都會引來眾多粉絲拍照合影，這次製作單位請到了史上最大咖的來賓戲劇一哥唐澤壽明來參加節目，連出川哲郎都受寵若驚。

唐澤壽明是《歐兜邁冒險趣》的鐵粉，從節目開播以來一直持續收看，他更經常跟經紀人說好想去上這個節目的通告，無奈唐澤壽明戲劇一檔接一檔，就這樣念了5年多都沒實現，終於在他主演的《職場騷擾終結者》殺青之後，也不管戲劇上檔的宣傳行程，硬是放鳥劇組，抽空殺去沖繩跟《歐兜邁冒險趣》製作單位會合，讓出川哲郎好感動。

製作單位也很貼心，特地將電動機車改裝成「唐澤壽明」特仕款，給他穿戴上節目特製的「出川組」制服加西瓜安全帽，讓唐澤壽明終於能圓夢，唐澤壽明說他平常都是騎哈雷重機，但這次換成超輕的電動車，讓他覺得輕飄飄的很有新鮮感。

出川哲郎還意外的發現，他竟然跟唐澤壽明是同年次，都是1963年出生，連喜歡的偶像歌手都一樣，但帥氣的唐澤壽明現在是戲劇一哥，出川哲郎卻是資深諧星，出川感嘆跟唐澤的顏值差太多了，害他看起來就像唐澤的叔叔一樣老。

(中時 )