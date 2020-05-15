羅友志談黃光芹。(影片自29:35開始)

時代力量立委王婉諭支持罷韓行動，引發全國公務人員協會榮譽理事長李來希不滿，發表關於小燈泡的不當言論惹爭議。不過資深媒體人羅友志則有不同意見，在臉書寫下：「小燈泡媽媽這五個字，從時代力量制服的胸口拿掉吧！」令另一媒體人黃光芹看不下去，臉書火大開轟！對此，羅友志今日也透過YouTube直播回應了。

李來希發表關於小燈泡不當言論惹議，羅友志則有不同意見，在臉書寫下：「小燈泡媽媽這五個字，從時代力量制服的胸口拿掉吧！」未料竟引來黃光芹不滿，在臉書火大開罵。

對此，羅友志今早也在直播回應此事，他說他不需要，也不想去罵黃光芹，更驚爆過去怎麼幫助黃光芹的內幕，「光芹姐她自己知道我對她做過多少幫她的事情，到現在我沒有做過一件對不起她的事情，甚至我幫她幫的不少。」

他說當黃光芹被獵巫，在人生最不好的時候，當他所上的節目每個人都在罵黃光芹的時候，但他是幫黃光芹護航的，也從未對黃光芹口出惡言，甚至在私底下的生意上，能介紹給黃光芹的機會也都介紹給她，「到目前為止，我羅友志這個人沒有對黃光芹光芹姐有任何對不起的(地方)。」不過他仍堅持不會回嘴，只是藉此認清了一個人。

過去羅友志曾這麼形容黃光芹「不關你們認不認同，光芹姐是一個正直到會讓人有點心疼的女孩子」，更透露黃光芹個性擇善固執，也強調自己也不會因為黃光芹做事、言論跟他不一樣就阻止，這才叫民主，「我這輩子當媒體人，我要守護的就是言論自由，我不管她講的話我喜不喜歡，但我誓死捍衛她說話權利。」

(中時電子報)