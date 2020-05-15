德國政府逐步放寬了限制措施，很多餐館獲准有限度重新開放，這其中也包括位於杜塞爾多夫市萊茵河畔附近的餐廳「Im Schiffchen」 。

但這家餐廳法國廚師布爾格伊（Jean-Claude Bourgueil）在臉書上發出的開業告示卻引發了激烈的爭論。這位現年73歲的名廚周三在其臉書個人網頁上寫道：「本店將於周五重新營業，現階段只開放小餐廳。華人免進。」

德國之聲報導，布爾格伊的開業告示迅速傳遍社交媒體，很多人對這條告示表示震驚，一名用戶留言寫道：「Im Schiffchen應該感到羞恥。布爾格伊的言論簡直就是病態的表現，懦夫和騙子。」

中國武漢爆發新冠疫情以來，德國和世界其他地方曾有亞裔人士遭受歧視的事件發生。稍後，布爾格伊在餐館的臉書官方帳號上試圖做出解釋，以息事寧人。他表示，說這番話「欠缺考慮」，「表達完全錯誤」等等。他說，他完全無意傷害中國人民，這番話是說給中國「獨裁者」聽的。

他在聲明中寫道: 「我是法國大革命的孩子，對世界上一切獨裁者深惡痛絕，厭惡那些欺壓百姓、草菅人命的獨裁者。"我們餐館的員工來自九個不同的國家，我的妻子是亞洲人，我本人在德國也是一名外國人。我肯定有很多值得指摘的地方，但請相信我，我絕不是一名種族主義者，我完全不能容忍種族歧視。」

布爾格伊出生於法國中部地區，1970年從西班牙移民德國，1977年他接手了杜塞爾多夫的Im Schiffchen餐廳。布爾格伊曾發表過兩本專著，並在2004年獲得「法國駐德美食大使」勳章。

杜塞爾多夫是德國第六大城，擁有相當龐大的亞裔社區，其中包括德國最大的日本人社區。德國華人的微信圈裡，杜塞爾多夫這家餐館的開業告示也是熱議話題，一些人號召抵制這家餐廳。

(中時 )