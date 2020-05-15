劉德華與古天樂合作演出的《掃毒2天地對決》視覺效果一流。（華映提供）

功夫動作鉅製《葉問4完結篇》去年底上映，票房橫掃華語影壇，在台灣也創下1.8億的好成績，也可見到影迷對《葉問》系列的支持。而完結篇的動作設計自然是受到更多矚目，武術大師袁和平（八爺）也特別設計出詠春與太極的精彩對戰，更有詠春與自由搏擊和跆拳道的對決。

《葉問4》上周也獲得香港金像獎最佳動作設計的肯定，這次已是八爺第6度獲得此獎項，他開心的說：「今年金像因為疫情關係大家都不能聚在一起，有點可惜！很謝謝大會，和投票的朋友，《葉問4》是整個系列最後一集，可以得到大家認同，真的好開心。」

除了最佳動作設計之外，《葉問4完結篇》也拿下最佳剪接和最佳音響效果兩項技術獎項的肯定，但電影監製也是出品人的黃百鳴卻忍不住為導演葉偉信沒有拿下最佳導演感到可惜，他說：「很高興《葉問4完結篇》拿了3個奨，唯一遺憾這次已經是《葉問》系列最後一集，但導演葉偉信四次提名落空，好可惜！」

而由兩大票房男神劉德華與古天樂合作演出的《掃毒2天地對決》，也獲得最佳視覺效果的肯定，在電影中可以見到香港警匪動作電影技術的純熟。電影砸下千萬蓋出1：1的中環地鐵站場景，更讓兩大男神在站內開車狂飆，甚至開到電扶梯上競速，最後更在地鐵軌道上極速追逐，視覺效果一流。《葉問4完結篇》、《掃毒2天地對決》15日重新上映。

(中時 )