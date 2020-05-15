為照顧基層警消同仁，國家住都中心經內政部指示，積極辦理新北中和保二總隊基地公辦更新，該案已於今天經新北市都委會審議通過，成為都市更新條例修法後全國首例劃定策略性更新地區，預計年底前啟動招商。

國家住都中心表示，總統蔡英文於去年11月至保二基地勉勵警消同仁，表示政府會持續當警消同仁堅強的後盾，從各方面支持、改善警消同仁福利措施，讓警消同仁得以住得安心，執勤上也能更加安全，保二總隊基地策略更新地區的啟動，為此目標更往前邁開了一大步。

國家住都中心指出，位於新北市中和區景平路的內政部警政署保安警察第二總隊基地，緊鄰捷運環狀線景平站，交通便利，生活機能健全，但辦公廳舍屋齡高達45年，已逾使用年限，期望透過保二總隊辦公廳舍公辦更新，搭配捷運景平站完工通車，打破封閉空間印象，改善交通系統及人行活動空間，與捷運場站共榮發展。

國家住都中心說明，保二總隊東側土地，初步規劃辦公廳舍及綜合大樓2棟建築物，更新後的辦公廳舍可供保二、保三、保七、民防指揮管制所及警察通訊所等5個警察機關進駐，改善執勤工作環境；綜合大樓則至少提供200戶社會住宅及商業服務性設施，可串聯周遭捷運景平站旁沿街商業空間，改善老舊環境並提升地區生活機能。基地西側已先行啟動317戶警消社會住宅工程發包，預計今年底動工，做為台北都會區警消弟兄安居住所。

國家住都中心強調，更新地區劃定於今日新北市都委會審議通過，已同步啟動規劃作業，將於今年底前啟動招商程序，以公開徵求出資人之方式實施公辦都更，期望藉由新北市政府與中央共同攜手合作打造全新警察辦公廳舍，並落實政府住宅政策提供多元居住協助，加速帶動景平站周邊更新開發的契機。

(中時 )