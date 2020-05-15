公視《青春發言人》節目舉辦「部長部長請回答—COVID-19(武漢肺炎)兒童獨家記者會」，讓11位來自全國各地的小學生向衛福部長陳時中、教育部長潘文忠提問。許多學生關心畢業典禮防疫措施，陳時中建議從不同角度思考，即使得戴著口罩合照也可以發揮創意，「像我可能會寫上名字或畫一個嘴巴，讓大家以後都會記得我。」

輪到台北市銘傳國小同學發問時，陳時中開心相認：「我小學也是在那邊讀的，我是校友。」被問到記者會上遇到奇怪問題都如何反應，陳時中直言：「這個社會有多元想法，問的人不覺得奇怪所以才會問，我們正好透過記者會去解答，如果可以多用同理心去思考，不要有先入為主的概念，人彼此之間關係就會越來越好。」

公視《青春發言人》舉辦「部長部長請回答—COVID-19(武漢肺炎) 兒童獨家記者會」，小記者分別以現場出席或視訊方式參與提問。（公視提供）

此外有原住民同學憂心病毒從吃山產而來，對此陳時中回應，到目前為止還沒有證實人類因為吃山豬這一類的動物而染疫，只要是熟食應該都沒問題，更親切邀約：「我想吃山豬肉感染的可能性很低，改天有機會我們一起吃吧！」而被問到近期疫情趨緩能否安排騎單車環島，陳時中認為，前往人不是很擠的戶外去走一走是很好的，笑回：「有這樣環島的機會不要放棄，再寄照片給我！」

面對學生因為體育賽事停辦而產生失落心情，潘文忠則給予另類安慰，「連東京奧運也考慮要延後，這樣你心裡可能會平衡一點。」表示隨著疫情趨緩，原本就以「暫緩」處理的運動賽事，希望也可以像中華職棒一樣，盡快恢復辦理，讓同學們可以一展身手。

公視《青春發言人》舉辦「部長部長請回答—COVID-19(武漢肺炎) 兒童獨家記者會」，讓11位來自全國各地的小學生向衛福部陳時中部長(後排右)、教育部潘文忠部長(後排左)提出他們對。（公視提供）

會中有同學對於防疫期間可能造成的排擠感到煩惱，潘文忠再度強調：「我們共同的敵人是病毒，這時候更應該互相去理解跟包容。」並鼓勵大家雖然身為小學生，除了落實防疫新生活，還可以多提醒身邊長輩，成為防疫小尖兵；潘文忠也指出這次疫情讓學習方式有了很大的改變，「我認為培養出自主學習的態度和能力，將會是同學們在防疫過程中的一大收穫。」完整記者會內容5月15日中午12時於公視粉絲團、公視+、青春發言人Facebook和YouTube頻道，以及LINE TODAY同步上架播出。

(中時 )