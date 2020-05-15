《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》第3季第三季前導主視覺曝光。（霹靂國際多媒體提供）

《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》確定製作第3季的消息公開後，吸引眾多戲迷期待後續資訊，霹靂先前已釋出第3季於今年3月中殺青的訊息，15日《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》臺灣官方網站及官方粉絲專頁，更公開第3季前導主視覺及新宣傳影片，享譽國際的動漫大師虛淵玄更應霹靂邀請，為台灣戲迷以中文錄製宣傳短片。

宣傳短片裡，虛淵玄以中文與戲迷互動，操著一口生澀的中文的他，除戲稱自己才是本劇的幕後大魔王外，也邀請戲迷一同期待第3季的到來，大師風采中透著俏皮活潑的氣質，頗引臺灣戲迷矚目，事實上，以前的他完全不懂中文，為此還以片假名學習中文發音，煞費苦心、誠意十足。

此外，這次播映的宣傳短片以日本綜藝小短劇的形式演出，片中凜雪鴉、殤不患、浪巫謠以及刑亥一搭一唱，層層鋪哏，逼出虛淵玄現身與台灣戲迷談話，這個逗趣的腳本，是特別為臺灣戲迷打造的專屬內容，搞笑小短劇的形式，在《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》系列劇中、劇外更是前所未見。

在同步釋出的前導主視覺海報裡，深藍色的底蘊中彷彿透著玄機，誘引戲迷進入推敲劇情的世界裡，不只在左上角出現了新角色，久未露面的刑亥，也出現在並肩作戰的浪巫謠、殤不患與凜雪鴉身前，頗令人玩味。其中還有一道碎片之中，似乎映出魔劍七殺天凌，各種彩蛋皆引發戲迷諸多揣測。

(中時 )