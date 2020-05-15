影城消費抵用券。（喜樂時代提供）

新冠肺炎重創電影院票房，不過近來台灣維持「加零」紀錄，在疫情趨緩之際，擁有全台最多影廳的喜樂時代影城決定祭出千萬重金，推出「就是愛你」寵愛會員活動，即日起自7月14日止，凡是會員儲值1000元，即送影城消費抵用券1000元的優惠專案，最高上限可單次儲值3000元送3000元，預計將送出1000萬新台幣。

疫情期間有不少聲音希望關閉影城以策安全，不過喜樂時代會員持續給予影城支持，而影城為展現高度誠意，在艱難時刻，仍努力維持每周40至50部新片上映，讓喜愛電影的影迷們仍有多種口味選擇。影城方面則因應疫情做法，不僅確實採取梅花座座位，包括定時消毒以及全面安檢，替前來欣賞電影的觀眾打造一個安全且舒適的環境。

影城方面表示，藉由這次優惠回饋，除了能讓喜愛電影的朋友們感受到滿滿誠意，也提醒民眾毋須擔憂環境安全問題，在防疫措施會做到滴水不漏，同時與全民期盼疫情趨緩那一天的到來。此外，影城消費抵用券1000元優惠專案為限量發行，先搶先贏，送完為止。

(中時 )