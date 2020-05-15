王彩樺在八大第1台《樂來越好聽》節目中，聊起當初在秀場首次擔任女主角，就是澎恰恰給她機會！回想往事仍難掩興奮的說，「我那時開心到爆，想說為什麼澎哥會讓我演女主角？」且當時澎恰恰一再跟她強調，角色是個很單純、很美的女孩，王彩樺高興到一整個禮拜都沒法好好睡覺，滿心期待下迎來正式演出，登台時才發現原來女主角的人物設定是「啞巴」，沒有台詞讓王彩樺既好氣又好笑。

為了彌補愛徒，這回擔綱節目導演的澎恰恰特別用心籌劃，讓她在最受歡迎的單元「好聽音樂劇」中，再度以女主角之姿，好好發揮演技。王彩樺也不辜負師父的期待，傳神詮釋擔憂丈夫心繫昔日戀人，直到老伴離世，才明白自己是對方最掛念的人。王彩樺動容的演出，讓澎恰恰十分滿意，他私下透露：「我花了一個禮拜的時間，一直在想怎麼樣去處理這場戲，因為不知道彩樺可以演到什麼地步。」最後看到王彩樺在情緒拿捏上掌控到位，讓身為師父的澎恰恰感到非常欣慰。

澎恰恰和王彩樺多年的交情至今超過30年，最初兩人相識是在秀場結緣，後來表演舞台移轉到電視節目，兩人在長壽劇《鳥來伯與十三姨》再度合作，如今王彩樺的演藝事業橫跨電影、電視、主持、歌唱，深獲澎恰恰讚賞，更給予高度肯定，澎恰恰說：「她和舜子，是我覺得讓我很有成就的兩個人！」《樂來越好聽》每週六晚間八點在八大第1台(27頻道)播出。

孫淑媚（左起）、王彩樺、澎恰恰。（八大提供）

談詩玲（左）、王彩樺（右）節目中飆演技。（八大提供）

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