英國哈利王子娶了女演員出身的梅根(Rachel Meghan Markle)，兩人一舉一動都成為話題。大多數人都好奇梅根如何擄獲哈利王子的心，近日真人秀「Shahs of Sunset」的一名男星內馬爾(Nema Vand)爆料，梅根在學生時期就是個「撩男高手」，但當演員走紅後卻不怎麽搭理以前朋友。

近期美國真人秀「Shahs of Sunset」第7季才加入的男星內馬爾，節目中透露自己以前就讀的男校，和哈利王子愛妻梅根的學校是姊妹校，2校常常舉辦派對，當時許多男學生都被梅根迷倒；內馬爾表示，梅根在學生時期就懂得男人心理，每個小男生都期盼變成她的男朋友，卻都沒成功。

內馬爾還說到曾和梅根近距離接觸，在派對上梅根坐在他的腿上，兩人鼻子都快碰在一起，她還用波斯話稱讚他率，讓他超驚喜，馬上問怎麽懂說波斯話，梅根燦爛地笑著說「為了你學的」，他當場心動不已。不過，他也爆料他的一個好哥們在梅根拍影集前關係很好，但她紅了之後卻把對方當空氣，兩人就失去聯絡了。

(中時電子報)