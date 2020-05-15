在520後的內閣改組，據據傳金管會現任主委顧立雄另有重用，新任主委將由副主委黃天牧升任。與顧立雄就職前幾乎與金融監管業月務沒有任何交集，黃天牧可是金管會的老人，從金管會於2004年成立至今，就從主任秘書職務做起，代理檢查局局長、保險局局長、證期局局長、副主任委員等重要職務，可說金管會四大局的業務他都經歷過，副主委一職就當了七年，行政資歷相當完整，專業能力倍受肯定，接任主委職務可說是實至名歸。。

黃天牧1959年生，政治大學銀行學系畢業、中山大學中山學術研究所碩士、美國南加州大學公共行政博士，從基層公職出身，在財政部時代，從財政部金融局（即銀行局的前身）組長、主任秘書，做到副局長。

黃天牧在金管會內最熟悉的業務，應該就屬保險業務，2005年他接下保險局局長後，就遇上壽險業最大利差損時期，4家淨值為負的壽險公司，及13兆多元的利差損壓，接著又經歷外商保險出走潮，黃天牧當時曾說：「在這個環境下作保險局長，備受煎熬。」外界形容，黃天牧在保險局的7年就像坐在炸藥庫上，領導著金管會4局中最少的人力，帶領著壽險業突破難關。

微型保險在台灣能夠開辦，黃天牧是最初的發想與推動者。他認為，保險監理政策應該左右兼顧，關心產業發展與競爭力的同時，也要關心光譜的左邊，要有具社會性思想的政策。微型保險從2009年推動至今，已照顧超過65萬個弱勢族群。說黃天牧是有史以來最懂保險業的主委，毫不為過。

每一年保險業的最大盛事「保險信望愛獎頒獎典禮」，黃天牧從未缺席，有幾次剛好與重要活動撞期，他也會想盡辦法中途趕來。保險信望愛獎至今已舉辦過21屆，黃天牧從2005年擔任保險局局長開始，至今已連續參加過15屆，顯見他對現代保險教育基金會推動「不以業績論英雄、只求保險真善美」精神的肯定。

前幾年，為了協助國內金融業者因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，黃天牧親自領導、督軍金融業進行洗錢防制準備工作，多次約談包括銀行、保險、證券等金融業者，聽取業者簡報，了解業者防制洗錢及打擊資恐的執行情形。去（2019）年6月APG洗錢評鑑，台灣能獲得最佳成績，黃天牧可說是相當重要的推動者。

2013年9月黃天牧接下金管會常務副主委，至今已達7年，這次內閣更動後，黃天牧終於扶正成金管會主委，市場樂觀其成，認為整個金管會上下，沒有人比他資歷更完整、更適合。

(中時電子報)