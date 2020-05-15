大陸國台辦主任劉結一15日在北京與台商座談時表示，疫情雖對兩岸經濟合作帶來消極影響，但融合發展的勢頭不會減弱，今年一到四月，兩岸貿易保持增長，出口總額比例前所未有；他強調大陸經濟韌性強勁，仍保持著穩中向好的基本趨勢。他也為台商抱屈，指台海形勢複雜嚴峻，許多台胞受到無端刁難，他稱統一的大勢是不可撼動的，主流必定壓倒逆流。

大陸15日頒布支持台企的11條新措施，並在北京舉行「助力台企11條暨台商參與新基建政策說明會」，同步與上海、福州等多地舉行視訊會議，國台辦主任劉結一出席北京現場。

劉結一在會上表示，疫情是新中國成立以來傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，目前大陸內部疫情已經得到基本控制，在抗疫鬥爭中，廣大台胞台企同大陸想在一起、站在一起、幹在一起。許多企業、企業家踴躍捐款捐物，迄今折合金額已達5億元人民幣。他說，截至5月14日已通報疫情信息151次。

劉結一說，疫情對兩岸經濟合作雖帶來一定消極影響，但兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變，融合發展的勢頭不會減弱。1至4月，兩岸貿易保持增長，金額達718.2億美元，同比增長5.6％。4月台灣對外出口出現下滑，但對大陸（含香港）出口同比增長14.0％，佔台灣出口總額的44.4％，這個比例前所未有。一些知名台企加大對大陸投資增資，多個大項目接連上馬，表明大陸過去是、現在是、將來仍然是台商投資興業的最佳選擇。

他稱，大陸有制度優勢，完整的產業體系和雄厚的物質技術基礎、超大規模的市場優勢和內需潛力、龐大的人力資本和人才資源、持續釋放的改革開放紅利、豐富的宏觀調控經驗和政策工具，這些都是大陸經濟穩中向好的根本原因。

劉結一指出，疫情防控阻擊戰展現了中國力量、中國精神、中國效率，展現了中華優秀傳統文化的強大力量，這些是兩岸同胞共同精神財富和物質力量，「當前台海形勢更加複雜嚴峻，許多台商朋友深感憂心，許多台胞在島內受到無端刁難。祖國統一的大勢是不可撼動的。在兩岸同胞共同努力下，主流必定壓倒逆流，正義必定戰勝邪惡」。

(旺報 )