韓國瑜首度發聲 高巿府新聞局：避免衝突對立 21:482020/05/15 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於罷韓投票，高雄巿長韓國瑜15日首度發聲，6月6日不要投票。（摘自韓國瑜臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於罷韓投票，高雄巿長韓國瑜首度發聲「6月6日不要出來投票」，高巿府新聞局表示，市長關心高雄長遠發展，對市長來說，維持高雄的發展與穩定，避免對立與傷痕，比政治一時的激情更重要，在這樣的關鍵時刻，更能考驗誰在意的是短期的政治勝敗，誰在乎的是社會的長遠發展，繁榮與和諧，也請愛護市長的好朋友能響應市長的呼籲，市長光明磊落，一切都為公眾最大利益為考量。 (中時 ) #市長 #高雄 #投票 #政治 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困之亂使民眾不爽 韓：將加開說明會及發動紓困專車 10:452020/05/11 政治 罷韓是戰或冷處理？名嘴：「夜襲」這句歌詞又響起… 08:052020/05/12 政治 罷韓民調並非一面倒？這區將成韓國瑜後盾 09:172020/05/12 政治 韓國瑜沒變 網勸高雄人：其實不該罷韓… 10:122020/05/12 政治 勸罷韓要惜福！杏仁哥：你們無知的行為讓人鼻酸 08:472020/05/13 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 09:372020/05/13 政治 謝謝韓國瑜 ！「不要藍綠開戰」的網友說真心話：他把高雄變美了 11:222020/05/13 政治 罷韓「賤招」奏效？陳揮文：韓粉害死韓國瑜 12:282020/05/13 政治 遲遲不出手？江啟臣助韓陷困境 名嘴：這兩關難過 08:402020/05/14 政治 這句話後患無窮 王世堅正告韓國瑜：不處理、必遭罷免！ 15:182020/05/14 政治 政治熱門新聞 韓國瑜對罷韓首度表態！呼籲高雄人：6月6日拜託.... - 政治 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 韓粉注意！罷韓該去投票？王淺秋8字回應 - 政治 顧立雄接掌國安會？起底他背景驚人！ - 政治 韓國瑜談罷免影片吐內心話 韓粉哭成一片 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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