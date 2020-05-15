對於罷韓投票，高雄巿長韓國瑜首度發聲「6月6日不要出來投票」，高巿府新聞局表示，市長關心高雄長遠發展，對市長來說，維持高雄的發展與穩定，避免對立與傷痕，比政治一時的激情更重要，在這樣的關鍵時刻，更能考驗誰在意的是短期的政治勝敗，誰在乎的是社會的長遠發展，繁榮與和諧，也請愛護市長的好朋友能響應市長的呼籲，市長光明磊落，一切都為公眾最大利益為考量。

(中時 )