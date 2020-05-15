民進黨立委蔡易餘提出《憲法增修條文》、《兩岸關係條例》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，遭酸「選前芒果乾，選後大轉彎」，就有網友點名綠營11大粉專，大酸「這根本就中共同路人的行為，怎麼這些粉專全閉嘴了」。

網友在PTT八卦版PO文「只是堵藍 這梗很綠怎閉嘴不做圖了？」，大酸「刪除國家統一前被撤案欸，這根本是中共同路人才會做的行為吧」，質疑這些為了建國獨立，不惜肝腦塗地的粉專們怎全都閉嘴不做圖了。他點名《這梗很綠》、《只是堵藍》、《剿匪學院》、《迷因力量》、《我用胸部思考》、《恕我無法支持》、《蕪菁雜誌》、《魔魔嘎嘎》、《nagee》、《音樂政治上班族》、《王立第二戰研所》全都沒聲音。

原PO狂酸「這可是建國之路的一大挫敗，為什麼這些粉專紛紛噤聲？一堆在批來希的文，批萊西這種咖也太Cheap了吧，萊西這種言論，要批他還需要什麼道德勇氣，根本人人得而嘴之。身為台灣價值領航員，應該要勇於針貶、撥亂反正吧，為什麼都閉嘴了？廢物嗎？有沒有製圖粉專都閉嘴的卦？」

不少鄉民紛紛留言：「你會被1450噓」、「人家怎麼敢打老闆」、「風向不對就裝死啊」、「你怎麼會期待他們違逆金主」、「對NHK認證的造謠粉專有什麼期待嗎」、「黨沒有說可以」、「主子都縮了，40小編哪敢頂撞主子啊」、「裝死啊，等柯文哲出場救援」、「有夠丟臉」、「狗咬主子是不允許的行為」、「可能還沒發薪水吧」、「這有什麼問題，只堵藍不堵綠啊」、「你漏掉打馬悍將粉絲團了」、「覺青都不見了呢」、「蟑螂側翼怎麼敢對黨叫啊，你以為他們真的有自我思考喔」、「焦糖哥哥呢」。

(中時電子報)