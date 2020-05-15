台灣是否可以作為觀察員(Observer)出席世衛組織(WHO)最高決策機構——世界衛生大會

(WHA)的問題，南韓再次淪為了美國和中國的「夾心餅乾」。美國國會公開支持台灣以觀察員身份參加5月18日-19日通過視訊會議方式舉行的世衛大會，令南韓面臨艱難選擇。

南韓《中央日報》網站報導，美國參眾兩院外交委員會8日向全球50個國家政府發出信函，要求各國支持台灣參加世衛組織，而南韓政府也收到了相關信函。美國國會公開宣佈已經向多國發送信函尋求各國支持台灣以觀察員身份參與世衛大會之後，南韓外交部5月14日表示，「根據外交慣例，只有在收發信函的雙方一致同意的情況下，才能公開相關情況」，「不打算透露更多消息」。

南韓的處境非常尷尬。2016年南韓決定部署末端高空區域防禦系統(THAAD，薩德)之後，韓中關係陷入緊張，目前南韓政府為改善韓中關係，正大力推動大陸國家主席習近平訪韓事宜。在這種情況下，南韓自然不能輕易觸碰中國的敏感問題。

南韓外交部相關人士說，設立觀察員需要世衛組織成員國之間達成共識，哪怕有一個國家反對，就無法成立，暗示因為中國的反對，設立觀察員將會很難實現。他接著說，最近所有的國際會議都只能以視訊會議的方式舉行，難以在會上進行任何有意義的表決。分析認為，這意味著南韓將盡可能保留，不對邀請台灣擔任世衛大會觀察員的問題作出明確表態。

(中時 )