新北市一52歲患有精神病史男子失蹤多日，近日才被發現原來陳屍在附近社區水塔內，此案因該社區民眾飲水察覺味道有異才意外偵破，發現時居民已連續飲用屍水11天。法醫高大成近日受訪表示，「他們（居民）還是喝稀釋過的，我喝的還是純的餒」，親曝喝屍水經驗。

看過不少重大刑案風風雨雨的法醫高大成15日接受《ETtoday》採訪時表示，自己曾經喝過屍水，甚至還不只一次！他談到一件令他印象深刻的案子，指出死者是位輕生的女性，被發現時已死亡超過6天，身體不但出現屍斑，還長出很多水泡。

不料，在葬儀社員工來協助搬運屍體的過程中，屍體上的水泡意外破裂，噴飛的屍水恰巧就落進高大成口中，他當下先是嚇傻，隨即將屍水吐掉。

高大成指出，屍水本身其實對人體無害，只需要擔心其中恐含有細菌，導致腹瀉，還不至於會有中毒危險。就算真的吃下肚，也能夠自然排出。呼籲汐止社區住戶不必太過擔心，甚至還說「他們喝到的還是稀釋過的餒，我喝的還是純的餒」。那麼屍水是什麼味道？他表示就像「魚臭味、腥味，加上一點鐵鏽的味道」。

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