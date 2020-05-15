駿熠電（3642）受新冠肺炎疫情影響，致大陸子公司延後開工，再加上為調整體質，駿熠電選在首季遷移營運地點，並處份固定資產損失，致首季每股淨損達1.2元。

駿熠電表示，疫情確實影響大陸子公司前二個月營收，惟三月之後產線已逐步恢復正常，再加上去年開發客戶的努力在四月開花結果，大陸子公司今年四月營收創52個月以來新高，大陸子公司有望脫離105年度以來連續五個年度虧損的窘境，力拚獲利。

為改善公司營運體質，駿熠電表示，基於生產效率及資源集中的考量，擬不再續租土城廠，並另新增辦公處所，因此產生搬遷費用以及一次性的處份固定資產損失，致業外收入由盈轉虧，相較於去年業外獲利193萬元，今年業外呈現904萬元的虧損，中間的差額即達到上千萬元此外，新增證券投資損失，也是業外虧損擴大的原因之一。

為持續改善公司體質，駿熠電表示，為提升淨值及改善財務結構，公司擬於今年第二季辦理現金增資，此外，也在今年首季推出雲音響業務，目標鎖定新增三十萬用戶，另子公司驊鵬實業也瞄準工程標案市場努力投標，期許本業及轉投資今年都可以開花結果。

(工商 )