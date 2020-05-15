民視八點檔《多情城市》可愛父女檔翁家明及廖苡喬，日前上民視娛樂節目《娛樂超skr》，廖苡喬說很早就很想來skr玩了，只是不知道怎麼開口，錄影前一天晚上還興奮的睡不著覺，讓她直呼好像小學生要去遠足一樣，此外翁家明跟廖苡喬超有默契的「藍白配」現身，減齡的裝扮讓人印象深刻。

翁家明說第一次拍八點檔造成職業傷害，就是在劇中不斷吃包子，讓他體重直直上升，胖了5公斤，逼得他不得不往山上跑，但劇中角色逗趣的他，也在現場帶領大家大跳「防疫體操」，惹得現場揮汗如雨，翁家明說在《多情城市》中看到的洗手舞還有防疫道具都是他即興演出，沒想到造成話題，讓他又驚又喜。成為《多情城市》的人氣王，翁家明說不只是為戲變胖，自己在劇中也直接素顏上陣，不過看到有高收視率，自己也覺得值得了。

翁家明、廖苡喬上民視娛樂節目《娛樂超skr》，現場示範洗手舞。（民視提供）

翁家明說很開心第一次跟廖苡喬搭檔演父女，兩人在戲外也靠「唸劇本」培養出好默契，廖苡喬爆料翁家明有老花眼，所以拍戲前在休息室時，廖苡喬就會唸台詞給翁家明聽，她說這方法有好處是，把對手的台詞也背熟了，拍戲就一次Ok！翁家明說因為劇中傻傻的邱醫師，所以他在台詞上做了很多變化，所以就算忘詞亂講也沒問題。

兩人在《娛樂超skr》中也接受主持人「默契大考驗」，廖苡喬說只要跟著邱醫師的邏輯答題，就會過關，現場笑料不斷非常精彩，廖苡喬誇口說下次還要再來《娛樂超skr》挑戰別的單元。

(中時 )