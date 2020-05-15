原來這麼慘。新冠肺炎疫情3月突然衝擊全球，主要股市大回檔，債券信用風險升高，造成壽險業投資的金融資產出現大量跌價損失，22家壽險公司3月底淨值驟降到1兆4,797億元，比2019年12月底「蒸發」4,655億元，同時有七家壽險公司淨值比「告急」。

依據金管會去年上路的新規定，若壽險公司連續二個半年淨值比低於3％，就要增資或提改善方案，低於2％就要限期改善，否則就可能被接管。

雖然3月季報並不會被列入計算，但若到6月底仍不改善，就會進入第一輪警示區，今年首季美國及台灣等全球股市下跌14～20％，壽險投資的股票、基金出現大量跌價損失，再加上匯損等因素，壽險公司淨值跟著大幅減少，如宏泰人壽3月底淨值不到16億元，淨值比0.53％左右；另外如中華郵政、新光人壽、三商美邦人壽則是高於2％但不到3％。

再來是3％附近仍不到4％者，亦有三家壽險公司，即台銀人壽、遠雄人壽及全球人壽，其中，即若不小心，隨時都可能低於3％，進入金管會警示範圍，但全球人壽因為承受國華人壽有行政寬容，並非所有資產都計入，因此淨值比會相對同規模的壽險公司拉高。

整體壽險公司首季稅後獲利597.4億元，比去年同期成長99％以上，主要是大型壽險公司都趁著前二月股市行情及債券殖利率走低，先實現一波資本利得，但實現之後，淨值項下金融資產未實現利益大幅減少，3月底整體壽險業淨值項下金融資產是未實現損失近2千億元，與去年12月的未實現利益3,409億元相比，是減少近5,400億元。

(工商 )