《墜愛》本週迎來大結局，安心亞偶然在一張照片中發現「摯愛」宋柏緯的蹤影，勇敢踏上尋愛之旅，前往平溪再續情緣，不過兩人在拍這場浪漫相遇戲碼前卻被路旁的抽籤筒吸引，四處跟工作人員借十塊求籤，兩人最後都抽到吉籤，而安心亞也在解籤過程中流露出對婚姻大事的期待。

安心亞自從接拍《墜愛》後，多次走訪月老廟，她也因此對於傳統民俗文化更為敏感，日前她與宋柏緯回到充滿回憶的平溪拍攝，看到攤位上有「占卜開運」的籤筒就眼睛發亮，順手抽了一支籤，宋柏緯發現安心亞沒付錢就抽籤，好心提醒她趕快補上，豈料安心亞身無分文，只能緊急轉頭對著劇組說：「借十塊，快點！」她一拿到籤詩就興奮，還自己解籤：「它說我可以得到很多資產財寶、出人頭地，結婚交往會得到好結果！」

安心亞（左）想點天燈，宋柏緯（右）借她打火機。（歐銻銻娛樂提供）

安心亞（右起）、宋柏緯浪漫重逢。（歐銻銻娛樂提供）

宋柏緯也跟風想求籤，同樣四處借錢，他跟安心亞大喊整整5分鐘，側拍師才慢吞吞地掏出錢，宋柏緯傻眼：「你有錢，為什麼剛還站這麼久不借。」安心亞在旁補刀：「你怎麼憋那麼久，是有多不想借他啊？」宋柏緯的籤一打開就出現「大吉」，籤詩說宋柏緯就像等待春天的「老枝條」或「稻苗」，他邊看邊唸：「時機來到的話，抱著勇氣努力做事，可以過著充實生活。」

安心亞與宋柏緯在鐵道上相遇，兩人終於能延續未完的緣分，大結局浪漫唯美。TVBS 42頻道自5月23日起，每週六晚間十點將推出郭雪芙、劉以豪所主演的《我們不能是朋友》；每週日晚間九點半播出《高塔公主》，再現孟耿如、莫允雯、鄭茵聲、王牧語四人從學生時期到踏入社會後，經過一連串人生考驗後所交織出的深刻友情。

(中時 )