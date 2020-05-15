阿里巴巴國際站14日在台灣首度線上舉辦「阿里巴巴國際站2020台灣年度峰會」，探討疫情影響對於全球產業鏈衝擊的問題，阿里巴巴國際站總經理張闊表示，當前全球供需洗牌，台灣中小企業有快速恢復供給的優勢，能藉此切入外貿市場尋紅利。

張闊14日在線上分享，疫情帶動線上貿易需求變大，可視為未來幾十年全球貿易新的開始，讓全球企業開始在物流、金流、商流與供應鏈等層面，認知到數位化的重要性。

對於疫情當前的衝擊，張闊也強調，這造成全球供需重新洗牌，但危機就是轉機，面對全球買家的需求，台灣中小企業恢復供給速度快，是台灣外貿的最大利多。

疫情之下，台灣五金等行業廠商在網上獲得大量訂單，顯示透過線上面向全球仍有許多需求可尋。阿里巴巴國際站行業運營高級專家戴賢文指出，台灣五金、機械、汽摩配與紡織等產業，因為研發能力強，產品精密度、耐久度有優勢，近期在阿里平台上的訪客數和詢盤數都有數倍成長。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟也稱，阿里推出如「春雷計劃2020台灣版」等紓困計劃幫助台灣中小企業數位轉型，並將舉辦線上展會拉升商機。

(工商 )