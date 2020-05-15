台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》進入尾聲，鍾瑶與羅宏正這對「鯊魚CP」感情越來越甜蜜，遇到困難越挫越勇，感情也狂撒糖；而張景嵐所飾演的心機女湯筱安也有精彩橋段，先前刻意陷害同事弄丟公司重要資產，還故意設計誤當小三的茵芙，遭正宮修理，茵芙找張景嵐算帳並大呼巴掌，讓觀眾看了「很解氣」，直呼角色太壞、太討人厭。

張景嵐為了這個角色做足功課，拍戲現場時常可以看到她一個人在角落培養情緒，營造跟大家格格不入的感覺，為了能更入戲，設法呈現角色悲觀個性及與人對立的刺蝟狀態，但導演喊卡後，張景嵐又開始跟大家打成一片。

《跟鯊魚接吻》張景嵐為戲做足功課。（三立提供）

每個演員有讓自己放鬆的方式，張景嵐讓自己放鬆的方法就是跟片場的大家嘻嘻哈哈，對她來說要把戲演好就是要讓自己在很放鬆的狀態下去演戲，因為她只要一緊張就會讓台詞、咬字全黏在一起，因此也練就了對戲時輕鬆搞笑，但導演一喊action就能一秒入戲。面對網友的反應，張景嵐認為這算是稱讚，笑說有些網友支持她。

《跟鯊魚接吻》接近尾聲，讓張景嵐印象最深刻的一場戲是和茵芙的互甩巴掌、抓頭髮的戲，覺得演起來很過癮，更說這部戲安排她許多不小心摔倒、被推倒這類的「動作戲」，搭配很激動的情緒，讓部分網友說她的形象崩壞，對此張景嵐解釋如果看她是女神，自然會覺得女神形象崩壞，倘若看她是演員，就會覺得她的詮釋是精準到位的。

(中時 )