「沒印象最近有發文，但FB卻通知有人回應我的文章，」這不是FB帳號被盜用的情節，而是真實發生在陳小姐身上的事件，她，會夢遊。

1年半前，因為重度憂鬱症帶來嚴重失眠困擾，住在澳洲的陳小姐在醫師指示下服用安眠藥史蒂諾斯（STILNOX），最高峰時期，一天要服用4～6顆。從那之後，她的周遭開始發生「靈異事件」。

睡了一覺，隔天醒來發現平板電腦莫名被摔壞；前一晚，家裡擺設還好端端的，一覺起來卻被大搬風。更詭異的是，FB通知有人回應她的文章，「沒印象我有發文啊，但查了一下，我竟然真的有寫過這篇文，」而且還不經意寫出內心話，慶幸的是，「還好我的FB好友有慎選過，文章也沒設定為公開。」

後來才知道，這些都是她夢遊做的事，只不過睡醒後猶如失憶、酒醉後「斷片」，完全不記得。謎團解開後，現在只要吃了安眠藥，睡前她會將門窗上鎖，車鑰匙收在難以拿取的地方，避免自己夢遊開車，發生意外。

隨著安眠藥減量，且提醒自己吃了藥就要趕緊去睡，這陣子她的夢遊次數已減少許多。不過，偶爾出現夢遊，家人不害怕嗎？她笑著說，通常自己睡下後到隔天天亮前，只要起身做事（而且不是單純廁所），通常就是夢遊，「平常已經跟孩子說，發現我夢遊不用叫醒我，等我自己再回去睡就好。」

◎夢遊不是在做夢時發生 10～15％的人曾在兒時夢遊

電視情節中，夢遊的人常常是閉著眼睛、雙手平舉，搖搖晃晃地遊蕩；或者有一說，夢遊的人可以在高牆圍欄行走自如，叫醒他反而可能讓他失去平衡摔下去。

夢遊，這個帶有神秘色彩的行為，令不少人好奇又有點懼怕，明明在睡覺，怎麼還會起來活動？難道是夢境的呈現？如果發現有人在夢遊，要不要叫醒他呢？

「夢遊的英文是sleep walking，顧名思義，是睡著的時候遊蕩，所以正確來說是『睡遊』，而不是發生在做夢的時候。」台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任劉宗憲說。

劉宗憲解釋，睡眠周期分為淺睡期、深睡期以及快速動眼期，夢遊一般指的是在深睡期所發生，做夢則在快速動眼期。

◎夢遊是怎麼發生的？

正常來說，人睡著進入到深睡期的時候肌肉會慢慢放鬆，但如果因為某些因素，肌肉沒有完全放鬆，大腦掌管運動的細胞還很活躍，就可能還是有辦法在睡著時持續做某些動作。不過，深睡期時，大腦的記憶處理不會運作，所以這時做的事完全不會記得，也因此夢遊的人醒來後不會記得自己夢遊做了什麼事。

而且，夢遊發生率可能比許多人想像來的高，劉宗憲說，有統計指出，約10～15％

的人曾在小時候夢遊，但成年之後，出現夢遊的比率大約只剩0.5％。

（兒童因為大腦發育還未完全，比較容易出現夢遊。圖片來源：pixabay）

◎成人夢遊常見原因：壓力大、作息混亂、吃安眠藥

為什麼會夢遊？而且大部分發生在小孩身上？整體來說，造成夢遊的原因有以下幾項：

●大腦發育不完全：這也是為什麼小孩子比較容易夢遊，尤其4、5歲～12歲，過了15歲之後就會慢慢減少。不過，小時候曾夢遊、帶有夢遊遺傳基因的人，長大後也比較容易夢遊，只是次數會減少許多。

好夢心理治療所執行長、臨床心理師吳家碩解釋，正常大腦在睡覺的時候，掌管動作的區塊也會跟著休息、關機，睡醒才開始活動；但兒童的大腦還在發育中，可能睡覺時動作區塊還很活躍，所以較容易出現夢遊。

尤其小孩子白天玩得太興奮，甚至到了晚上還持續這麼興奮，在大腦還沒有發育很周全的情況下，可能睡覺時意識已睡著，但抑制興奮、運動的細胞還很活躍，更容易夢遊，劉宗憲說。

●作息不規律：例如輪班制度或學生放寒、暑假時日夜顛倒。吳家碩解釋，原本半夜應該睡覺的時間，卻醒著不睡，這時大腦就可能出現混淆，判斷應該要睡、但動作卻沒有跟著關機，而增加夢遊的機率。

●壓力大：吳家碩表示，壓力太大會使睡覺時，大腦和身體處在緊繃狀態，無法徹底放鬆，動作能力沒有完全消失，因而出現夢遊。臨床上，成人夢遊通常都有白天壓力過大的現象。

●外在因素：包括服用安眠藥及嘈雜環境、燈光刺激等。以安眠藥來說，在藥物作用和不作用之間、也就是有意識和無意識之間，會產生朦朦朧朧的現象而出現夢遊，尤其較常發生在使用短效型的安眠藥。

劉宗憲表示，這種情況偶爾會出現在服用史蒂諾斯類藥物的患者身上，而且通常病人服用後沒有立刻去睡覺，繼續做其他事，這時病人其實沒有完全睡著，還有一點意識，只是比較模糊不清，醒來時完全不記得當時做的事。

另外，睡覺時，環境太嘈雜或燈光刺激，導致深睡中突然被喚醒，如果沒有完全清醒，就可能在意識不清的情況下從事某些動作，但完全清醒後忘記有這回事。

◎別叫醒夢遊的人 帶他回房繼續睡

既然夢遊不是在作夢時發生，那夢遊的人做哪些事有依據嗎？

吳家碩表示，身體有「記憶效果」，夢遊的人做的其實也是平常熟悉的事，而且半睡半醒間有基本應變能力，例如開電視、打電話、講手機、甚至煮飯、開車等。

「夢遊並不是一般看到手舉起來、眼睛閉著，這不是那麼典型；反而有時是眼睛張開、還能講話，只是稍微遲緩一點，通常遊蕩十幾分鐘或半小時左右就會回去繼續睡。」劉宗憲說。

夢遊通常發生在前半夜、入睡1～2小時後醒來起身；但如果服用安眠藥，藥效可能強制讓人很快進入深睡期，若在這過程中沒有立刻去睡覺，就有可能繼續做手邊的事，實際上卻是在夢遊。

吳家碩說，雖然夢遊的人也是做著平常的事，眼睛張開、能講話、能應答，但是和平常表現還是不一樣，動作比較緩慢，講話沒這麼流暢，甚至不太能夠應答。

「如果行為漫無目的，或者沒辦法很清楚說出自己要幹嘛，甚至跑去衣櫃上廁所，就是在夢遊。」劉宗憲說。

看到有人在夢遊，吳家碩和劉宗憲都建議不必叫醒他，只要輕聲安撫、把他安全帶回房間繼續睡就好，而且很快就能自然睡著。

叫醒夢遊的人雖然沒有太大的立即傷害，但有時突然被叫醒、意識比較不清楚，反而可能受到驚嚇，訝異自己怎麼不在床上而感到害怕、情緒較激動，不容易再入睡。

（除了遵照醫囑正確服用安眠藥，如果吃完某些特定安眠藥容易夢遊，也可以考慮停藥或換藥。圖片來源：pixabay）

◎掌握5要點 減少出現夢遊、發生意外

一般來說，小孩子夢遊通常隨著長大後會逐漸好轉，次數逐漸降低，或者有些人久久夢遊一次，而且沒有太危險的夢遊行為，自己不感到困擾也就選擇不理會；但如果很頻繁，甚至自己或家人感到害怕，還是應該接受治療。專家建議，如果知道自己會夢遊，應該注意以下幾點：

1.確保環境安全：例如門窗上鎖，避免攀爬窗戶而摔落或出外遊蕩；房內也不要有尖銳物或障礙物，以免不慎受傷；車鑰匙則小心收好，避開容易拿取的地方。睡覺環境也要避免太嘈雜或光線刺激。

2.作息規律、紓解壓力：不只大人要學習調整情緒、壓力管理，小孩也可能有壓力，例如課業壓力或父母管教嚴格，也可以尋求專業心理治療。

3.避免孩童白天過度興奮或勞累：可以讓孩子白天睡午覺，避免腦部過度興奮或勞累，尤其會夢遊的小孩白天不要玩得太興奮，也不要太晚睡。

4.調整安眠藥用藥或透過其他方式取代用藥：除了服用安眠藥後應盡快上床睡覺，也可以和醫生討論，評估換藥或停藥，但一定要有完整計畫。另外，也可以輔以失眠認知行為治療，透過一些想法的調整、作息的規劃、以及行為治療的技巧，例如放鬆訓練等，來輔助減藥計劃，避免突然停藥產生不舒服的症狀，如心慌、緊張、心跳加速等。

5.藥物治療：如果夢遊情況仍然沒有改善，還是可以使用一些藥物輔助，例如部分鎮定劑藥物或抗癲癇藥物，都有助於放鬆，降低夢遊的發生。

劉宗憲特別提醒，如果是在做夢的時候做出和夢境相似的動作，例如夢到從山谷掉下來而真的從床上摔下來、或者夢到和人打架而真的拳打腳踢，且醒來後知道這些情節和自己的反應相關，反而要留意是「快速動眼期的行為障礙」，這和夢遊是不一樣的，將來有較高機會出現腦神經病變，例如帕金森氏症或失智症，應盡快就醫，找出原因。

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(中時電子報)