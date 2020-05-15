今日起中職開放2000人進場、球迷可在場內飲食，吸引不少球迷進場看富邦悍將對上樂天桃猿的「師徒對決」，兩邊都派出洋投先發，不過索沙和卡本特表現都不算理想，兩隊纏鬥至第10局才靠廖健富全壘打分出勝負，桃猿以7比6拿下勝利，悍將本季對上桃猿沒轍，苦吞7連敗。

富邦悍將在2局下半靠申皓瑋一發陽春炮先馳得點，這也是他今年首轟，索沙在前3局封鎖桃猿打線，不過4局上半遭林立一發2分炮狙擊，但悍將也很快還以顏色，下半局蔣智賢、申皓瑋連續安打後，李宗賢敲出深遠二壘打，一棒逆轉成3比2。

富邦悍將先發洋投索沙。（季志翔攝）

第6局兩隊都有攻勢，桃猿由第四棒陳俊秀二壘打開啟，林立敲安追平之後，隨後廖健富、梁家榮安打超前成5比3，悍將決定換下索沙，由王尉永接手。總計索沙5.2局被敲10支安打、失5分，不過也丟出多達10次三振。

下半局悍將也吹起反攻號角，一、二壘有人時申皓瑋安打攻下1分，接著李宗賢敲安帶有2分打點，一棒逆轉成6比5。7局上半林立敲出本場第3安，同時也是追平安，比數6比6平場，再度戰成平手。

比賽膠著直到延長賽第10局才分出勝負，廖健富面對陳鴻文敲出右外野方向陽春炮，以7比6超前比分，最終富邦悍將無法翻盤，總教練洪一中對上前東家樂天桃猿本季苦吞7連敗。

申皓瑋此戰3支3，前3打席分別是全壘打、一壘安打、二壘安打，差一支三壘打就達成完全打擊，不過第4打席因為狀況太火燙，被樂天桃猿敬遠保送。

(中時 )