山西紫金礦業發現的大型金礦，初步判定蘊藏量達50噸以上，佔我省歷史累計查明資源量的一半以上，山西省地質礦產科技評審中心已組織專家對金礦資源儲量核實報告進行了評審。（圖／黃河新聞網）

大陸山西省繁峙縣沙河鎮義興寨村近期在探勘中發現一座大型金礦，蘊藏量高達50噸以上，為該省現存金礦保有量的2倍，總價值預估為人民幣160億元 (合台幣683億元)。

據《黃河新聞網》報導，山西地質博物館指出，山西紫金礦業公司近日在繁峙縣沙河鎮義興寨村發現一座大型金礦，經初步判定，其蘊含黃金儲量高達50噸以上，占山西歷史累計查明資源量的一半以上，為現在保有量2倍，潛在經濟價值近160億元。山西省地質礦產科技評審中心已組織專家對金礦資源儲量核實報告進行了評審。

相關負責人介紹，截至2018年底，山西累計查明岩金礦金金屬量90.77噸，保有量38.33噸，現有查明金礦礦區31個，開採礦山23座，年產量約2噸，去年新增岩金礦金金屬量1.69噸。

報導說，此次新發現的大型金礦為斑岩型金礦，是近幾十年首次在山西發現該類型金礦，對山西省乃至大陸金礦地質找礦具有重要意義。該金礦的發現打破了金礦找礦的傳統認識，通過應用新技術手段得以實現，為下一步地質找礦「攻深找盲」起到很好的示範作用。

據專家指出，該專案的評審是山西貫徹國務院自然資源部推進礦產資源管理改革後首次評審的大型金礦報告，隨著金礦進一步開發利用，將產生可觀的經濟和社會效益。

(中時電子報)