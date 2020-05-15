宅食經濟正在發燒，民眾在家烹飪作菜的需求越來越高，為減少出門購物頻率，時常一次性購買大量食材，造成冰箱被塞滿，即使是提前做好的冷凍料理包，也十分佔據有限的冷凍庫空間。為此，六福旅遊集團宣布推出「常溫料理包」，除室溫存放可長達1年，並將料理步驟簡化，標榜只需一個「加熱」動作，5分鐘就能品嚐到美味料理，首波共推出1款湯品、3款麵品，期能擴大搶攻宅經濟商機。

選購六福常溫料理包，可前往台北六福萬怡酒店1樓「快食尚」櫃位直接購買，也能前往六福美饌官網訂購，不用出門搬貨就會自動宅配送上門，滿1,200元再享免運費優惠。此外，六福美饌官網也推出限時團購活動，即日起至5月31日止，凡購買常溫麵品12盒或湯品6盒，即免費贈送台北六福萬怡酒店300元餐飲抵用券4張，可用於敘日全日餐廳、大廳酒吧，趕緊立即點開網頁搶優惠。

六福常溫料理包中的湯品為上海經典功夫菜「本幫醃篤鮮高湯」，每份1.2公斤，售價580元，麵品則包含「極品牛肉麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」、「南洋叻沙濃湯麵」等，每款單價300元， 對於加班回家太累、追劇不想停、或是不方便出門買外帶餐的民眾來說，輕鬆在家就辦到自煮管理三餐，又能兼顧美味。

六福的「本幫醃篤鮮高湯」為復刻六福皇宮傳奇經典菜，好吃的關鍵就在於湯底用大量雞骨、豬骨、雞腳等食材，搭配100公斤的水慢慢熬煮濃縮成40公斤的原味精華濃湯，再加入金華火腿、鮮豬肉和百頁結，味道獨特深受饕客喜愛。若是多人聚餐，透過「本幫醃篤鮮高湯」常溫料理包，省去高達12小時的熬湯過程，除了直接加熱上桌，民眾還可以額外加入其他配料，增加菜色豐富度，再變身成火鍋、粥、湯麵等，變化萬千的料理方式，凡人也能變大廚。

如果是想要一個人享用美味，則推薦「極品牛肉麵」、「南洋叻沙濃湯麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」，內含湯料理包、麵條包，濃郁湯頭搭配Q彈麵條，吃一口立即愛上。

(工商 )