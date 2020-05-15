國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩、連續一個月無本土感染，金色三麥餐廳全門市通過衛福部HACCP衛生評鑑、妥善定時消毒顧客接觸之桌面、菜單、器具與環境，堪擔當餐飲界模範，獲食藥署邀協力宣導外出用餐防疫新生活，拍攝宣導影片、推廣安心防疫回歸正常生活，並超前佈署祭出「安心3招迎客」，包含「衛福部HACCP衛生評鑑」、「完善防疫措施」、「訂位實名制」，以安心訴求準備迎客。

金色三麥餐廳早於2016 年即主動申請HACCP「危害分析重要管制點」認證( Hazard Analysis Critical Control Point），此「食品安全管制系統」起源是為太空人提供安心食物，減低食安危害發生的可能。HACCP 採高標準檢視，台灣極少餐廳獲得該認證，但短短兩年內金色三麥餐廳即取得全台13 間門市通過衛福部HACCP衛生評鑑，今年更獲選為「餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商」，並協助拍攝防疫新生活宣導影片，呼籲民眾在防疫期間挑選餐廳時，應將環境整潔、衛生良好的店家列為優先選擇。

衛福部部長陳時中近日因疫情趨緩，於中央流行疫情指揮中心宣布研擬放寬室內外集會人數標準，並同時研擬「樂活防疫」標章，以提供消費者更放心外出用餐環境。金色三麥餐廳早在疫情擴散之前，已自主實施「防疫桌」和「訂位實名制」等防疫措施，主動為捍衛消費者安全用餐環境。並於政府公告宣導前實施「來店用餐量體溫、酒精縝密消毒、全體服務人員戴口罩、室內防疫桌區隔、廚房全面配置紅外線殺菌燈、臭氧水」等多項完善防疫措施，並實施「訂位實名制」，協助落實防疫；各項準備積極超前佈署、提供消費者安心外出用餐場域，爭取獲得政府「安心餐廳」認證。

(工商 )