吳岳擎在台視、八大原創戲劇《覆活》詮釋法務長，除了熟背法律條文，好幾幕單靠銳利眼神流露腹黑一面，顛覆以往演出的陽光男孩形象。只是劇中他向任容萱告白被打槍，吳岳擎自我調侃說：「從之前演過的作品加上這次《覆活》，已收到四次好人卡了吧。」

他笑嘆，因為每次角色設定他演出暖男、守護女一，可是最後都無法擄獲芳心啊。不過吳岳擎說，還好現實中沒有遇過心儀對象被當面被告白的情況發生。「但是如果與好友愛上同一個人，自己如果還沒真的投入感情的話，就不會和朋友競爭了。」

一向給人文質彬彬形象的吳岳擎，在《覆活》中和邱勝翊對峙時耍狠神情，一句「我要你痛苦的活著」台詞，讓粉絲們驚艷，看到偶像展現不同面貌，吳岳擎說，連媽媽都喜歡他這次的演出方式。

邱勝翊、吳岳擎被kuso湊對男男cp，引網友熱愛迴響。（八大提供）

台視八大《覆活》邱勝翊與任容萱關係隨劇情發展大躍進。（八大提供）

《覆活》粉絲團也設計一連串KUSO「程佑寬」與「李耀青」的男男CP，另類「程又青」番外篇贏得不少網友熱愛迴響，吳岳擎對於和邱勝翊被湊對組合，他笑說：「近距離靠近王子的確是有點害羞，因為他的五官其實是非常精緻，如果真的吻上去，可能還是會心跳加速吧！」邱勝翊和任容萱隨劇情發展關係大躍進，邱勝翊透露聊天最容易知道對方對你有沒有感覺，「尤其是我覺得幽默很重要！時而正經時而調皮，才不會覺得無趣。」

台視、八大原創戲劇「覆活」播出以來不只在傳統平台大受歡迎，OTT平台NETFLIX、愛奇藝台灣站、LINE TV點擊更是集集攀升，此外，更引起海外粉絲們關注追劇，尤其韓國naver網站的台劇熱搜關鍵字，根據昨(14日)的統計一舉拿下熱搜第2名佳績。

(中時 )