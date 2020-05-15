「黃蜂」颱風明天將通過菲律賓呂宋島進入巴士海峽，明(16)與下周日(17)開始外圍環流將影響台灣，東半部花蓮、台東及恆春半島將伴隨大雨或雷雨，屆時若仍維持輕颱則不排除發布海上警報，下周受梅雨鋒面影響，全台都有強降雨發生機率，要特別注意。

「黃蜂」目前中心位置在北緯14.9度，東經121.3度，位於鵝鑾鼻南方790公里處，以每小時20公里速度，向北北西進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑 120 公里。

氣象局預報員劉沛騰表示，「黃蜂」移動路徑偏北北西方向，周六晚上和周日距離台灣最為接近，明天將通過呂宋島，明晚進到巴士海峽，減弱趨勢，明晚到禮拜天最接近台灣，強度可能減弱成熱帶性低氣壓，否則不排除發布海警。

劉沛騰指出，受颱風外圍環流影響，花東及恆春半島將伴隨大雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主，颱風帶來的沈降作用在明日最為明顯，尤其南部地區明天高溫可達37度以上。

值得注意的是下周二(19)受連續滯留鋒面與西南風雙重影響下，全台都會出現大雨，這波梅雨鋒面帶來的雨量偏多，將出現局部性大雨或豪雨，預計全台降雨會持續到下周六(23)。

(中時 )