高雄市長韓國瑜罷免投票在即，韓國瑜今天首次對此事表態，呼籲挺韓的高雄市民不要投票，在保持防疫安全的前提下，出門刺激消費。對此，國民黨文傳會主委王育敏說，黨中央支持韓國瑜希望全心全意拚市政，不受政治力干擾的立場，也呼籲國民黨與挺韓支持者都能全力配合。

詢及韓國瑜定調冷處理罷韓議題，避免激化對立，國民黨文傳會主委王育敏說，韓國瑜只會講這一次，且其立場也不會改變，既然韓已說出對他最好方式，就希望關心韓國瑜的好朋友，在影片出爐後，全力配合韓國瑜，6月6日當天不須出來投票，可以去逛街消費，促進高雄經濟。

王育敏說，蔡政府防疫做得不錯，但目前仍有許多受疫情衝擊的商家、勞工，失業人數攀升，申請紓困的民眾領不到錢，比起罷韓，台灣社會還有更多需要努力的事情，應該放更多心思在振興經濟。

王育敏指出，高雄市民應回到理性基調，回過頭來檢視高雄市政與關注振興方案，就會發現罷韓並非現在最優先要做的事情，因那並不會讓生活變得更好，也不會讓經濟變好。

王育敏強調，在韓國瑜帶領下，高市府這一年來的執政表現，可供外界檢驗，比如在招商引資、登革勒防治都做得比陳菊市府好，完成路平、燈亮、清水溝等基礎工程，呼籲高雄市民冷靜下來，不要隨著政治團體起舞。

(中時 )