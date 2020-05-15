而這次新專輯的周邊商品也引起熱議，因為竟推出「桃紅色丁字褲」，而且深受歡迎。(圖/ 摘自LADY GAGA官網)

女神卡卡（LADY GAGA）以搞怪打扮和超強歌喉出道，瞬間成為流行天后，許多人都被她的超前衛性格擄獲，後來更挑戰戲劇圈拍影集和電影，以電影《一個巨星的誕生》獲得多項大獎，真的成為巨星；睽違4年，女神卡卡將在29日強勢回歸歌壇，連官方網站販賣的周邊商品都超熱銷。

在疫情影響下，女神卡卡新專輯《Chromatica／神彩》發表時間一再推遲，近期才宣布決定在5月29日全球同時上線，讓小怪獸（女神卡卡粉絲名稱）們引頸期盼，首波主打歌取〈Stupid Love〉搶先發布就橫掃全球各大排行榜；而這次新專輯的周邊商品也引起熱議，因為竟推出「桃紅色丁字褲」，而且深受歡迎，不僅有話題也超暢銷。

粉絲們對於能在周邊商品買到丁字褲都嗨到不行，「等不及要穿上它了」、「好性感啊」、「謝謝妳給我們這麽好的表演和商品」、「女神卡卡懂我們想要什麽」、「我愛妳」。

(中時電子報)