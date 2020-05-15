英派民進黨立委蔡易餘提出《憲法增修條文》修正草案，要刪除「國家統一前」字眼，該案原預計在昨天立法院院會一讀付委，不料，蔡易餘主動撤回。國民黨青年團總團長田方倫今天下午偕同黨內青年，突襲立法院，欲遞交陳情書給蔡易餘，但最後由收發室代為轉交。

田方倫說，相信蔡易餘一定有不為人知的壓力，才不得已撤案，希望蔡易餘不要打假球，應堅持己見、不畏強權、勇敢說出心中的台灣人民共識。同時期盼民進黨政府，不要一發現風向不對，就推說是個別委員的版本，這樣的行徑非負責任的政黨。

田方倫嘲諷，前綠委蔡啟芳曾以斷絕父子關係，要求兒子蔡易餘把赦免法排入司法法制委員會議程，蔡易餘當時說「爸爸是講幹話之王」，難道蔡家都是幹話之家嗎？

田方倫也點名「3Q」哥、台灣基進立委陳柏惟，為何在推動台灣正名運動的重要一刻，沒有參與連署，質疑是否提前知道會撤案，因故不參與連署。

(中時 )