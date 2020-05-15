海巡署「4,000噸級巡防艦統包採購案」於今（15日）下午吉時，在台灣國際造船公司百萬噸級船塢舉行首艘4,000噸級巡防艦豎桅典禮，豎立定海神針，由海巡署艦隊分署副分署長吳金河及台船副總經理魏正賜共同主持，將為台船帶來可觀營收。

本次4,000噸級巡防艦四艘統包採購案，價金104.37億元，首艦已於4月23日已達成契約下水條件，5月底前預計可完成第五期款7.45億元入帳，並計畫於5月30日下水出塢，船艦預計8月28日辦理安龍典禮，屆時台船可再申領第六期款3.91億元。另第二艘於3月11日完成開工條件。

4,000噸級巡防艦是海巡署新一代旗艦，為政府推行「國艦國造」政策中，海洋委員會所執行「籌建海巡艦艇發展計畫」最大噸位巡防艦。4,000噸級巡防艦配備負壓隔離病房，一般病房也配備負壓隔離罩，更有醫療手術室及復溫室等緊急醫療救護裝備，全艦醫療區域為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。

艦機組合部分，4,000噸級巡防艦飛行甲板，可供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業。搭配艦上緊急醫療設施，對於海上人道救援能量有極大助益。

台船公司除了執行合約設計及船艦建造外，未來兩年內仍須負保固、保養責任，提供後續優良的維修服務。同時導入產品全壽期管理（PLM,Product Life-cycle Management）系統，整合現有管理資訊，為國艦國造修造合一做好準備。

台船公司積極配合政府國艦國造政策，除了4,000噸級巡防艦四艘統包採購案外，於基隆廠區建造中100噸級巡防救難艇15艘已交1艘於台東海巡隊服勤中。另有1,000噸級巡防艦6艘建造中，其中輪控系統（AMS,Alarm Monitoring System）更是由台船自行研製安裝，台船不但在船艦設計與建造技術上不斷精進外，更是透過專家系統在智慧船舶運用上投注大量心力。

藉由國艦國造案來提升國內就業及經濟發展，以及穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權及漁權，台船表示責無旁貸，不僅要做海巡最強的奧援，更要做政府船艦產業本土化政策的重要推手。

(工商 )