北市在成功舉辦2017年世界大學運動會後，北市體育局宣布，柯文哲市長已簽署英文支持信函，台北市政府將支持台灣同志運動發展協會申辦「2026世界同志運動會」。體育局表示，若順利申辦，將吸引1萬5000名選手來台。

世界同志運動會(Gay Games)為國際同志社群間最大規模運動賽會，對於同志及多元性別社群之運動推展具有很大的意義，同時也提供運動文化、性別平權等議題的交流機會與平台。目前有14個國家、20個城市爭取2026年第12屆主辦權，因為須由非政府及非營利組織提出申請，因此台灣同志運動發展協會將於今年7月31日繳交申辦意願書，正式提出申請。

世界同志運動會創始於1982年美國舊金山，為期4年一屆的國際運動賽事，是同志慶典的一大盛事，活動集合來自世界各地的人，對所有願意參與的人開放，不限制參賽者的性傾向，同志運動會不限制參賽者的運動水平和年齡，業餘運動愛好者和高水平的職業運動員都可報名參與，體現「參與」「包容」「自我表現」三大核心價值。

2018年第10屆世界同志運動會在法國巴黎舉辦，臺灣隊總共抱回10金5銀3銅，獲得亮眼的成績，也促成台灣同志運動發展協會這次爭取申辦「2026世界同志運動會」主辦權的決心；如順利申辦，預計將會有超過95國家、約1萬5,000名選手至臺灣參與賽會活動。申辦將歷經多個階段，此項國際綜合性運動賽會將於教育部體育署輔導下，由臺北市及新北市共同支持台灣同志運動發展協會申辦。

而明年北市政府體育局和台灣同志運動發展協會已規劃共同主辦「2021亞洲平權運動會(TSG)」，日期預定為110年10月，屆時涵蓋15項運動競技及文化活動等，臺北市政府體育局李再立局長表示：「將持續營造友善便捷的運動環境，推動活力多元的運動風氣，以展現共容、共融及共榮的城市運動治理價值。」

(中時 )