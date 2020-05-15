高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6號舉行，時力立委王婉諭日前在臉書發文號召罷韓，引來全國公務人員協會榮譽理事長李來希不滿，竟批王婉諭「踩著自己女兒的頭顱往上竄，小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧？」引發極大爭議。知名主持人于美人今(15日)也在臉書PO出「把悲傷留給自己」一文，用552字來回應王婉諭事件「是的，每一次進步的法案都是踩著孩子的頭顱向上」，吸引超過1萬5千位網友按讚支持。

于美人說，很多女性在小孩上學後就沒了自己名字，大家都習慣用小孩姓名來稱呼「某某媽媽」，更舉例這幾位女性蔡玉瓊，陳碧娥，陳君汝或許你從來沒聽過，但換個稱呼大家就認識了，分別是汽車強制險的推手柯媽媽、軍中人權促進會黃媽媽與玫瑰少年葉永鋕母親葉媽媽。

「最後是王婉瑜，人稱小燈泡媽媽，為建立兒童安全網而從政⋯⋯」于美人說是的，每一次進步的法案都是踩著孩子的頭顱向上，這幾位忍受錐心之痛的母親所推動的立法都救不了自己的孩子，但她們都用一己之力來保護其他孩子，把悲傷留給自己。

于美人這篇PO文吸引超過1萬5千位網友按讚認同，不少媽媽粉絲紛紛留言「感同身受，我知道一個傷口癒合要10年，20年，一輩子只要想起，心就痛，外人沒有經歷過很難理解，所以也只有把悲傷留給自己，也祝福大家永遠不會有這種經歷」、「看到這裡，眼淚已止不住了」、「說的真好，為母而強大，希望媽媽們能多愛自己」、「真的很感謝這些人，至少至少…我知道將來將來的我們，能越來越好」。

(中時電子報)