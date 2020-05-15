富邦悍將與樂天桃猿戰況膠著，直到延長賽第10局才靠廖健富的致勝轟，以7比6帶走勝利，日前桃猿主戰捕手林泓育因拇指撕裂傷下二軍，廖健富也因此扛下捕手任務。

悍將守護神陳鴻文面對前3名打者都飆出三振，不過廖健富專心想著要上壘，最後敲出致勝全壘打，他賽後說，「當時只是想上壘，當時1壞球我的球數領先，抓到投手要搶好球數心態做攻擊，也沒有特別設定，剛好是我可以出棒的位置。」

日前林泓育因蹲捕時擋下投手強襲球而受傷，近期由廖健富及嚴宏鈞分擔捕手，昨日林泓育下二軍、升上另一名捕手劉時豪，總教練曾豪駒將依3人狀況決定先發捕手，也說在林泓育回來前，廖健富有機會接下主戰捕手位置。不過曾豪駒也說一周全是一個人蹲捕對身體、打擊狀況也會有影響，因此會分配任務。

此戰陣中還有2名捕手的狀況下，廖健富直到延長賽都沒有被換下場，曾豪駒指出廖健富對於掌控全場狀況的表現不錯，因此中途就不替換。而上一戰被對手多次盜壘成功，曾豪駒則認為都是盜投手，「盜壘對於廖健富來說不是大問題，只要投手有辦法掌控跑者，阿富蹲捕沒問題。」

廖健富則說，「不管胖哥如何，扮演好自己的角色，不管他在不在都要做好自己的事。」

(中時 )