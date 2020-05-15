高雄市長韓國瑜呼籲韓粉6月6日別投票，Wecare高雄發起人尹立認為，手法與去年總統大選民調蓋牌一樣，企圖影響投票行為，也再次利用自己的支持者。

針對韓國瑜呼籲支持者，6月6日那一天不投票、不參與任何政治活動。尹立表示，韓國瑜手法與去年民調蓋牌手段是一樣，再一次企圖影響投票行為，再一次要利用自己的支持者。尹立呼籲，韓國瑜不要再利用人民，尤其是自己的支持者。

尹立指出，去年總統大選，韓國瑜公然要求他的支持者，抵制回答民意調查的蓋牌手法，直到開票結束，才發現蓋牌只欺騙到自己人。

談到韓國瑜要求支持者不投票影片。尹力酸說，從影片中一開始「大概也會是最後一次向大家報告」的說法，暗示韓國瑜知道罷免案一定會通過；「尊重人民選舉罷免」，不僅抵制設置投開票所，又在台北打法律戰阻擋投票；最後要求支持者不要出來投票，代表不同意票一定會少於同意票，因此韓就是要降低投票率，以避免罷免案通過。

尹立呼籲，高雄人6月6日都出來投票寫歷史，善用憲法所賦予的公民權，投完票也出來消費，振興經濟觀光。

(中時電子報)