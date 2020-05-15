行政院內閣人事改組，15日晚間已進行到次長層級，金管會副主委張傳章將隨金管會主委顧立雄離開金管會，但要去的新職不在國安會，而是中華經濟研究院，卸下看守內閣後，上任中經院院長一職。

具有公立機構性質的中華經濟研究院今（15）日晚間舉行董事會，通過國立中央大學財務金融系教授、金管會副主委張傳章出任院長的人事案，銜接辭職轉任永豐金控董事長陳思寬空出的職缺。兩人都是從國立大學借調，但目前並沒有借調卡關的困擾。

張傳章為英國蘭卡斯特大學會計財務研究所博士，曾任國立中央大學管理學院長、亞洲大學講座教授兼副校長等聯，學術成就卓越，擔任過國科會人文處財金及會計學門召集人。他的國立政治大學國際貿易研究所碩士論文指導教授，正是中華經濟研究院董事長曹添旺，目前中經院另一位副院長葉俊顯，自中央研究院經濟研究所借調，也曾受教於曹添旺。

時值行政院內閣改組的敏感時機，中經院董事會並未在會後對外宣布此項人事，甚至完全封鎖消息。依中經院的機構屬性，董事會成員多為財經部會首長，董事長、院長等高層人事由府會安排，即使是董事會通過，仍需提報行政院核定。

中經院為專章立法成立，卻和台大打過長年土地官司，敗訴的中經院需依合約歸還院址和土地，即使院內已有成立專案小組，但新選地點頻頻難產，新接任的院長將被迫扛起解決這項歷史大難題的責任。

(工商 )