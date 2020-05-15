韓國瑜表示這次報告可能也會是他最後一次向大家報告 (圖／影片截圖)

針對僅剩不到一個月的罷韓投票，高雄市長韓國瑜今天終於打破沉默，親自回應，在臉書錄製影片，寫下肺腑之言，要支持者們別去投票，過程中韓國瑜眼眶泛紅，說出內心話，坦言「大概也會是最後一次向大家報告」，讓韓粉都淚崩。

韓國瑜臉書PO文「6月6號出門遛遛挺商家」，對支持者喊話罷免投票當天別去投票，別參加任何政治運動，關心他就好，「我們不激化、我們不對立」，但可以集中力量支持高雄在地商家，別讓疫情和政治影響到生活與生意。

韓國瑜在影片中開頭更坦言，支持者很關心為何他都不表態，到底在想什麼，所以他第一次針對此事跟大家做個報告，接著更說「大概也會是最後一次向大家報告」。

不少韓粉心疼淚崩：「感恩市長，謝謝有您」、「又再一次讓我見識到了韓市長的大度」、「市長說的話令我感動。您真的辛苦了」、「韓市長您辛苦了！受委屈了」、「市長加油，無愧於心，感謝市政府團隊付出」、「看到您講這些話，我心裡充滿不捨與不甘」、「韓市長，加油。尊重民主，不對立」、「真心喜愛韓市長，真心愛民的好市長，希望高雄市民能珍惜」。

(中時電子報)