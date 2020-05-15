近日網路上瘋傳一影片，一名男子為了實測自家開設的汽車美容清潔效果保證乾淨，老闆竟親自拍影片「舔鏈條」長達15秒。畫面中男子表情充滿享受，網直呼「噁心」，原來店家是這樣洗鍊條的阿！
臉書粉專「台灣迷因」近日分享一則影片，據了解，片中主角是一名汽車美容業者，為了主打自家清潔絕對乾淨，親身示範「舔鏈條」。影片中可以看到男子躺在機車後輪，伸出舌頭緊貼在轉動中的鏈條上，過程中不斷露出滿意又陶醉的表情，讓眾人看了直呼「金胎哥」。
發文業主更在臉書寫上「你們拿衛生紙太弱了，好了不要再學了，保證乾淨的鏈條，老闆變態變態」。除了噁心之外，眾人驚呼，原來這才叫做正宗的「洗鍊條」。
網友表示，「不要用手撥輪胎啊 油門一敗啦」、「這是鏈條油的味道呢」、「沒東西可玩了？」、「 這鏈條被猥褻了」、「現在練狗喝水的方式已經這麼哈扣了嗎」、「好想發動機車，催油門」、「這真是一個很環保的方式」。
(中時電子報)
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