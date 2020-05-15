樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列，台港星馬以及中國大陸等五國率先開賣最完整全系列。「Monkie Kid悟空小俠」有哪些值得樂高迷探索的全新元素，又是如何借鏡經典「西遊記」的背景故事？未來又將怎樣發展下去，樂高迷們一定看，來掌握第一手消息。

今日編輯有機會獨家專訪到本次「Monkie Kid悟空小俠」系列開發團團隊的資深產品設計師Dennis Fong。因工作安排緣故，透過視訊與身在丹麥（樂高總部）的設計師連線專訪，揭開了本次「Monkie Kid悟空小俠」的背後趣味故事。

樂高資深產品設計師Dennis Fong（左）。（樂高提供）

「Monkie Kid悟空小俠」是樂高繼2011年推出以日本忍者文化為主題的NINJAGO旋風忍者系列後，暌違九年之後再度推出的全新自有IP系列。目前規劃共有11個盒組，其中8組（80006~80013）15日晚間起就可以全數在台灣買得到。除了樂高積木盒組之外，「Monkie Kid悟空小俠」還將推出10集（每集11分鐘）的卡通、還有時長44分的微電影以及完整公開開發歷程的紀錄片，都將陸續推出（卡通預計6月份推出、剩餘3組盒組則預計下半年上市）。

而究竟為什麼「西遊記」會成為本次樂高開發全新IP的創意靈感？參與在「Monkie Kid悟空小俠」開發歷程的樂高資深產品設計師Dennis Fong分享，樂高發現西遊記的故事流傳500年，至今都仍持續被改編為動畫、電影、遊戲等內容形式，顯示故事的動力與影響力持續蔓延。也由於西遊記是華人文化中耳熟能祥的故事，無論哪個世代都對西遊記有共同的回憶！看準了這個故事的潛力與發展力，還有能夠吸引全家庭、跨世代一同遊玩的魅力，因此雀屏中選為樂高發展盒組的靈感。

樂高期待藉由基於西遊記所發展的全新「Monkie Kid悟空小俠」系列，串起跨世代的回憶。也讓成長於華人文化的孩子們，有機會藉由實際體驗盒組，更深刻的了解、擁抱這個故事，存留珍貴文化。此外，也期待藉由樂高全球佈局的特性，讓不同國家的獨特文化更廣為宣揚，讓不熟悉這些故事、文化的族群，也都有機會一窺華人文化的奧秘。

Dennis Fong特別分享到，「Monkie Kid悟空小俠」開發團隊由來自不同文化背景、成長環境的樂高產品設計師，與擁有各樣專長的支援團隊所組成，這些團隊成長於西方文化的環境，藉此機會好好探索了來自東方的傳說故事，就像是藉由「西遊記」的開發歷程身歷其境的走了一次「東遊記」，是相當難能可貴的經驗。而在開發過程中，團隊所發想的故事概念，事實上經歷嚴謹的流程與階段，其中包含進行市場調查，設計師發想的新產品要直接呈現在未來產品的直接受眾，也就是「小朋友」的眼前，Dennis Fong點到，這可說是他最膽戰心驚的時刻（比面對長官還緊張），因為小朋友的反應太直接也很真實，是非成敗就在一刻！

發展「Monkie Kid悟空小俠」的過程中，Dennis Fong提到樂高團隊為傳遞西遊記的故事內涵，保留了「孫悟空、豬八戒、沙悟淨」等主角的個性與形象，讓小朋友一看見就能勾起過去對西遊記的記憶。而在此之上，再加上全新的故事背景，期待讓小朋友透過體驗進入西遊記的世界。

不同於其他樂高盒組，Dennis Fong說到「Monkie Kid悟空小俠」共有其他盒組沒有的全新12種積木（例如龍小驕的頭髮、金箍棒的底部、朱大廚人偶的頭部等等）。此外，全新的「Monkie Kid悟空小俠」盒組相對其他盒組，運用更多金色元素，一看就很能感受到不同於其他產品的獨特風格！

「Monkie Kid悟空小俠」整體故事設定為西遊記發生後500年的現代，期待像孫悟空一樣成為英雄的齊小天（悟空小俠），意外找到了金箍棒。他將與夥伴龍小驕、朱大廚、沙大力一起展開全新的冒險，對抗被解除封印、意外復活的牛魔王。樂高期待藉此喚醒每個孩子心中的英雄魂，讓他們了解有一天也能從齊小天變身能72變的齊天大聖孫悟空，成為令人景仰的英雄！即日起，有興趣的樂高玩家就可以在專賣店、電商平台購買得到。

(科技)