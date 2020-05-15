Why Scientists Are Still Fascinated By Phineas Gage(影片源自Youtube)

人類大腦一直到現在仍充滿許多未知，大約200年前，一名美國鐵路工人，頭顱被一根長110公分、半徑3公釐的鐵棍刺穿，他奇蹟似的生存下來，但之後性格大變，完全變一個人，這名工人普遍被認為是知名電影《魔鬼終結者》（The Terminator）的原型。

費尼斯蓋吉（Phineas Gage），生於1823年、卒於1860年，1848年9月13日，25歲的蓋吉在一場意外事故中，被一支長鐵棍由左下臉頰刺入，穿越左眼後方，再由額頭上方頭頂處穿出頭顱，當下他並沒有失去意識，只是躺著抽搐一會，便自己爬起來，坐牛車回到鎮上，半小時後醫生到達，發現蓋吉鎮定坐在椅子上，見到醫生還後笑著說「這下你有事做了」。

醫生挑出頭骨碎片，清除凝固血塊，期間蓋吉不斷嘔吐，同時頭顱的傷口不斷流出血和腦漿，但蓋吉始終保持清醒，甚至表示兩天後要回去工作，經過治療約10周後蓋吉就出院，頭上有個凹洞、且失去左眼，但看起來精神奕奕，只是原本認真負責、做事有始有終，人緣好的蓋吉，變成個性粗魯、不聽勸，自以為是，又自私的人，智商更是如同小孩子。

康復的蓋吉無法繼續鐵路工作，為了賺錢生活，他開始環遊各地，展示傷口和鐵棍來賺錢，畢竟他的遭遇相當吸引人，人們覺得蓋吉就像耶穌復活一樣神奇，意外發生12年後，蓋吉健康狀況開始惡化，1860年因癲癇去世。

幾年後神經醫學博士取走蓋吉頭顱，成為前額葉皮質（Frontal lobe）重要的研究資料，並確定前額葉皮質受損，會使人容易產生衝動、反社會行為，蓋吉的案例，出現在許多神經科學研究中，為醫學研究打開新里程碑，而他的頭顱目前放置在哈佛醫學院的沃倫解剖博物館（Warren Anatomical Museum）裡。

(中時電子報)