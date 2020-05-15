國際油價近期展開反彈，今（15日）盤中最高來到29美元，距離3字頭僅一步之遙。投資銀行高盛表示，油市最慘的情況已經過去，在需求復甦和產量減少之下，6月原油將供不應求，預計到2021年底，紐約期油價格將回升至每桶60美元。

高盛指出，隨著各國陸續解除封城，以及產油國從本月開始減產，激勵油價近期不斷反彈走高，原油市場似乎出現轉機，預估將5月全球原油需求每日上修140萬桶，但對比疫情爆發前每日仍狂降1600 萬桶。

「在需求回溫和產量削減下，6月油市可望供不應求，原油價格恢復將比市場預測要快。」但高盛也提醒，未來幾個月油價上漲空間有限，原因在於庫存過剩，若油價持續回升，美國頁岩油產能可能重啟。

「原油需求提升最關鍵在於路上交通工具使用量，還有大陸、美國和德國三大經濟體拉抬需求量，但離回復正常水準仍有一段漫長之路。」

高盛預計到2021年底，紐約期油價格將回升至每桶60美元，布蘭特期油將達到65美元。儘管如此，投資者仍應謹慎小心。

周四紐約6月期油暴漲8.9%，收在每桶27.56美元；布蘭特7月期油上漲6.65%，收在每桶31.13美元。截至台北時間周五22點47分，紐約油價上漲3.08%、暫報28.74美元。

(中時電子報)