蔡總統下周才要展開第二任期，江啟臣今天就搶先開「2020國政挑戰」記者會，批判執政黨兼嗆聲是否朝野合作，也挑明著向對岸喊話越打壓中華民國，台灣民心越疏離。最年輕的黨主席，以新作風為國民黨爭搶話語權，展現對黨對台灣的使命感，也不經意透露企圖心。

國民黨在野時期每逢520，若不是廣邀專家學者先開座談會針砭施政，就是找立委排排站開記者會砲轟，甚至當天發新聞稿回應總統談話。江啟臣今天卻以近40分鐘「個人秀」加上投影，檢討蔡政府前4年施政、五問蔡政府後4年執政，同時闡述重設計國民黨理念、剖析三黨兩岸關係及路線，展現的新作風，其實經過精心設計。

大選慘敗的國民黨，為避免520失去話語權，或只能被動回應，4月初就在副祕書長李彥秀、柯志恩提議下，開始籌劃今天的記者會，到5月初更緊鑼密鼓，作業過程密不透風。期間配合疫情進展不斷添柴加薪，包括決定增作民調、揭示未來4年如何監督等等，尤其「兩岸路線」的內容最為敏感，包括內部多次折衝，講稿修改5、6次。

原本初稿對國民黨兩岸路線以自省為重點，只批判「買辦」，隻字未提「九二共識」，引起學者派及部分大老強烈「異見」，幾經折衝，江後來拍板納入「九二共識」且肯定促成有益台灣的協議，等於肯定連馬以降歷任主席的貢獻。這段期間適逢智庫改組，身兼改委會「兩岸論述組」召集人的智庫國防外交組召集人林郁方，隨原智庫執行長同進退而請辭，江立即慰留成功，卻差點誤傳為「反彈」而請辭。

記者會的日期也有不同方案，原考慮下周一或二舉辦，最後決定今天舉辦，也是想讓議題有時間透過網路及媒體報導發酵，再結合下周一邀立院黨團、22縣市議會代表到黨中央，由江啟臣親自召開振興記者會持續「助攻」這波攻勢，就是要在520 之前，給蔡政府壓力。

不談2022年台中市長盧秀燕勢將尋求連任，2024年為期尚遠，但明年5月國民黨又要改選主席，剛補選上任兩個月多月的江啟臣顯然已磨刀霍霍，積極備戰了。

(中時 )