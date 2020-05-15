中原大學公布行政主管與招名威4月14日會議逐字稿(此為第一頁)(中原大學提供)

中原大學公布招名威上課影片

中原大學教授招名威近日因為爭議言論被推上風口浪尖，中原大學15日下午特地發1300字聲明稿「歧視言論被模糊！中原大學揭開全貌」，表示立委何志偉與招名威透過媒體披露的片面資訊不僅傷害校譽，更造成社會對立。為避免有心人士藉此混淆視聽，中原大學特地附上影片連結（https://reurl.cc/qdYvEn）

和逐字稿錄音檔（https://reurl.cc/Njxlzk），並表示保留法律追訴權。

中原大學表示，事件源自3月13日招名威在「生物化學」課程配合遠距教學時的歧視言論，例如：「毒奶粉…對岸…就是在講你們…對！你們吃的三聚氰胺很多！」、「武漢肺炎只死1萬多人？怎麼可能！就是在講你們」。但招名威在記者會中卻刻意略過此段。

校方表示，3月26日校方接獲陸生投訴，4月10日招名威上課回應此事時，刻意強調「我是中華民國台灣的教授」，試圖模糊焦點，並要學生「寫信要謹慎，不要恐嚇」。

4月14日校方與招名威討論4月10日上課內容，建議招名威聚焦學生投訴內容，卻被部分擷取、扭曲為「中原大學禁止老師在課堂上講中華民國及武漢肺炎」等，並在媒體上播放斷章取義、偏離事實的部分錄音檔。當天行政主管與招老師對話都有逐字稿。

4月29日中原大學召開課程調查小組，證明招名威確實在上課時講述與課程專業無關且針對特定學生的言論，當時建議交由教務處輔導處理就結案，不料招名威5月11日卻與何志偉召開記者會，再度模糊焦點、顛倒是非。

中原大學重申：該校是中華民國的大學，從未禁止老師在課堂提及中華民國；針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解，本校保留法律追訴權。

中原大學也對教育部喊話，歡迎教育部儘快派員調查；另外教育部潘文忠部長表示「以身為中華民國教育體系一份子為榮」，中原大學也完全認同。「校園，是個學習尊重的地方，不是製造仇恨的地方；校園，是各地學生認識中華民國的地方，不是誤解中華民國的地方；校園，是教育的地方，不是操弄政治的地方！」

(旺報 )