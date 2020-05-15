就在台灣臨近蔡英文總統520連任就職之際，美中雙方軍事動作更趨頻繁，加上美國總統川普宣稱要與中國大陸一刀兩斷，美中軍事衝突在西太平洋似有一觸即發的態勢。兩岸軍事專家認為，共軍渤海演習雖然有對520有威嚇之意，但實彈測試的巨浪-3彈道導彈是針對美國而非台灣。此外，雙方對可能的軍事衝突戰場設定也有不同，大陸認為在台海進行較為有利，美方則傾向於在南海較量。

前解放軍海軍司令部中校姚誠在接受《美國之音》訪問時指出，從這次渤海灣長達兩個半月實彈演習的地點與時間分析，可能是測試巨浪-3型潛射彈道導彈。而選在這個時間點進行實彈演習，的確有對蔡英文520連任就職進行威嚇之意，但演習的裝備包括航空母艦、核潛艇、巨浪導彈，不是針對台灣，打台灣用不著這些東西，這是要威脅美國的。

報導指出，在共軍宣告演習之後，美軍隨後相應動作也很多，包括神盾驅逐艦穿越台灣海峽以及P-8A海神反潛巡邏機也隨後抵近海南島偵查，不排除就是為了跟蹤解放軍核潛艇的動向。而今年以來的海空軍航經台海已不下20次，甚至還包括B-1B超音速戰略轟炸機在內。

台海安全研析中心主任梅復興對此表示，美軍相關行動最主要的目的，第一就是在區域間亮出他的「真本事」，顯示美國被疫情困擾，可以應急的手段與戰略選項還是很多，而且非常有彈性；第二則是警告中共野心莫過於急切；第三則是提醒印太盟邦「誰才是真正的老大哥」，借此維持西太平洋的戰略平衡與板塊穩定。

曾在共軍南海艦隊服役的姚誠認為，美軍軍艦穿越台海是表達對台灣支持，但美軍並不想被鎖定在台海，而是希望把戰場拉到南海。因為南海的區域大、深度夠，適合大型武器裝備和潛艇活動。但如果美中之間必有一戰，中共會比較希望在台海打，因為共軍岸置兵力夠強，可以威脅美方軍艦、軍機。

至於日本傳出中共將在東沙島舉行奪島演習，姚誠分析指出，東沙島戰略位置重要，但是要說解放軍去奪取此島有點匪夷所思，因為島上台灣沒有駐軍。不過解放軍若是在島上填海造島設立軍事基地，那就不得了了。以後美軍從西太平洋進入南海，要面臨的威脅太大，甚至超過解放軍在南沙的軍事基地。現在看來在南海的演習比較像是針對越南佔領的29個島礁，如果要針對登陸台灣進行演習，地點應該會在與台灣地形相似的福建平潭。

至於要在520以航空母艦、軍機繞台或發射導彈來威嚇台灣，這些手段以前也用過。可能在疫情緩和之後，北京才會出重手震攝台灣當局，例如使用佔領外島或是實彈攻擊，但這些動作都有很大潛在風險，可能導致美中關係升級的危機，除非是真的要準備玩到底，否則如果只是為了宣示或出一口氣，這麼做的後果恐怕值得商榷。

(中時電子報)