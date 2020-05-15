高雄市長韓國瑜今天晚間對罷免案首次正式表態，呼籲支持者6月6日那天不投票。學者鈕則勳直指，這就是韓國瑜的反制策略，形塑一種「悲壯」的感覺，也號召支持者做另類反制。

韓國瑜在臉書貼文表示，「民主是尊重多元、擁抱自由的，我們擁有表達自己意見的權利和方式。我們不激化、我們不對立，請各位支持韓國瑜的好朋友，6/6那天不投票、不參與任何政治活動。

在保持防疫安全的前提下，我們一起出門遛遛，用我們的力量支持高雄在地的商家，幫助在疫情中苦撐的人們。我們去消費、我們去採購，盡量不讓大家的生活和生意受到政治活動以及疫情的影響。商家挺高雄，我們挺商家。」

學者鈕則勳接受《聯合報》專訪時指出，這就是韓國瑜的反制策略！他似乎想反其道而行，突顯「你(罷韓團體)拚政治、我拚經濟」的印象，是想訴求中間選民；而這個策略也想形塑一種「悲壯」的感覺、哀兵的形象以及市長的格局，不在罷韓議題上打轉，也是號召支持者做另類反制。他坦白說，有些哏，至於是否能達到效果，仍有待觀察。

(中時電子報)