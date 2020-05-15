傳顧立雄升任副閣揆或國安會秘書長，跌破眾人眼鏡。民進黨立委張宏陸否認，指副院長還是會由陳其邁繼續做。前民進黨立委沈富雄卻立馬回說，如果不是，你就慘了！

民進黨立委張宏陸在政論節目《少康戰情室》中表示，顧立雄來當副閣揆的問題，是空穴來風、猜錯了，本來就沒這件事，副院長還是陳其邁繼續做。沈富雄不禁回說，如果不是，你就慘了。

沈富雄直言，此次新內閣有哪一個人，會讓人感到興奮？「我真的是太失望了」。不過有兩個人仍值得討論。一個當然是顧立雄，因為顧立雄是外省子弟，是綠的，但卻是從一個藍綠都有的律師事務所冒出來。然後去管金管會，他是學法律的，其實這些他都很陌生，不過他學得快，而且做事還算乾淨俐落，所以他如果做副院長，搭配行政院長蘇貞昌這個酷吏，他覺得也不錯。

媒體人趙少康表示，「兩個學法律的不好」。沈富雄卻認為，但是我們一向副院長或祕書長都是在調和鼎鼐的，因為都是自己人，而且他們都會吵，所以一個比較資深，壓得住陣腳，但他跟這些綠營的長官其實淵源不熟，所以他就覺得很奇怪。

沈富雄接著說，還有一個人就是文化部長李永得，文化部是小部，錢不多、但是撒起來，每個人都有意見。什麼叫文化，從街頭藝人到雲門舞集、從演電影的到演歌仔戲的，通通是文化。你現在挑這一個，所有人都反對，那挑另外一個，另外那些人也反對。我搞個李永得出來，李永得有文化背景嗎？他是媒體人出身，但是他客家背景很強。他覺得用李永得當文化部長，很奇怪。

(中時電子報)