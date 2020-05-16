樂高（LEGO）15日晚間起正式推出全新的自有IP系列「Monkie Kid悟空小俠」系列。「Monkie Kid悟空小俠」目前規劃共有11個合組，今日起率先上架8組（80006~80013）。以下就是80006白龍馬戰車（White Dragon Horse Bike）開箱。

「樂高80006白龍馬戰車」是以主角之一「龍小嬌」為主的故事。玩家要跟龍小驕一起出任務，打敗牛雜兵！跳上白龍馬戰車，將鉚釘槍瞄準牛雜兵的藏身處並躲開他們的攻擊·展開戰車的機翼飛越火焰門·要小心不要被牛雜兵捉到，以免被關進大牢。故事中，還有悟空小俠會乘著飛行滑板飛入戰局，用金箍棒幫忙，打敗那些牛雜兵！

LEGO悟空小俠系列80006白龍馬戰車外盒。（黃慧雯攝）

LEGO悟空小俠系列80006有乘著飛行滑板的悟空小俠。（黃慧雯攝）

白龍馬戰車是龍小嬌的戰車。（黃慧雯攝）

牛雜兵的小型戰鬥堡壘。（黃慧雯攝）

戰鬥堡壘此處可以發射子彈。（黃慧雯攝）

樂高的全新「Monkie Kid悟空小俠」特色是，每一個盒組都會有一個「齊小天」樂高人偶，而其他系列盒組依照故事內容不同，會有不同人偶，以人偶數來說相當豐富。其中僅有80012齊天大聖黃金機甲這一組有「孫悟空」人偶，想要擁有一定得入手。樂高全新「Monkie Kid悟空小俠」首批8個盒組15日晚間起已經在台正式上市。

(科技)