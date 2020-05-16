新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，目前仍看不到終點、不知疫情何時會過去……，國內企業界提出擔憂：「倒閉潮恐一波接著一波來」，事實上已有不少工薪族被迫減薪、放無薪假甚至被資遣等，日前又傳出老字號企業中華航空減薪減班，另外創立超過半個世紀的製鞋龍頭寶成集團也施行無薪休假……，在疫情尚未平息前，各行各業都受到一定程度的衝擊，身為領薪一族的你我，尤要特別警惕，飯碗隨時可能不保，更要做好個人理財規劃並懂得風險分散，才能以不變應萬變，坦然面對每一個突發或是意外事件。

本周小花平台帶領讀者，從比較專業的角度來思考，整理了包括：日本人氣理財顧問、猶太名人、美國好萊塢名人理財專家等不同理財致富觀點，看看有何可以學習的小撇步，把它學起來，有效率地省錢、存錢，讓小錢滾成大財富，荷包養肥了，身價也迅速翻漲。

【日本人氣理財顧問觀點】

理財前先整理金錢，累積財富不再遙遠……

在今天低利時代，加上通膨上升的壓力，退休理財已然成為一門新顯學，尤其對於領固定薪水，朝9晚5的小資上班族來說，想要變有錢、快速累積財富，可得自己多加油把握機會！在小花平台《聰明理財》專欄曾介紹多位日本投資理財顧問個人獨到見解和看法，諸如：「打造有錢腦」、「斷捨離理財術」、「梳理金錢的通道」、「投資只吃8分飽」及「烏龜3原則」。

延伸閱讀：

【猶太名人致富觀點】

理財第一步：避免掉進金錢遊戲陷阱中

猶太人的智慧與聰明是眾所周知的，一般人對於猶太人的印象，大多是聰明、幹練、精打細算、有商業頭腦……；確實，根據美國財經雜誌《富比士》（Forbes）公布的富豪榜指出，美國前40大富豪中有近半數是猶太人，要說起世界上的富人，猶太人屬於首富更是最精明的民族，這一點毫無疑問！

提起全世界最富有的猶太名人，光聽到名字可能就自然而然會想要豎起大拇指，像是你我幾乎每天都會使用到的網路應用程式Facebook和Google都是由猶太人創造出來的，其中Facebook創始人馬克･祖克柏（Mark Zuckerberg）以334億美元的資產名列世界最年輕的億萬富豪；至於Google兩位創始人謝爾蓋･布林（Sergey Brin）與賴利･佩吉（Larry Page）也都是猶太人，分別以297億美元和292億美元在猶太富豪榜上名列前茅。

說到猶太人之所以那麼有錢，曾經有猶太理財專家說過：「金錢遊戲的本質就是別人都想得到我們口袋裡的錢，因此，理財第一步就是要學習避免掉入金錢遊戲陷阱中。」以下整理猶太理財專家提出猶太人理財致富的5個價值觀「讓金錢分分秒秒都在為你工作」

(中時電子報)